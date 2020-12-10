На Донбассе за сутки российские оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня

Боевых потерь среди наших военных нет

Боевых потерь среди наших военных нет

Фото из открытых источников

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник открывал огонь из гранатометов различных систем неподалеку населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Лебединское.

Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в пригороде Марьинки, где враг применял станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Также противник вел обстрел позиции Объединенных сил из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка.

Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, вследствие вражеских выстрелов, не было, - отмечают в штабе.

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.

Кроме этого, саперами ГСЧС разминированы более 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 95 найденных взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение предыдущих суток на Донбассе было неспокойно: боевики 9 раз нарушали режим "тишины".