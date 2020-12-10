Шмыгаль: карантин выходного дня - это "украинский продукт", которым начали пользоваться в ЕС

Вслед за Украиной такой карантин вводят в Латвии

Вслед за Украиной такой карантин вводят в Латвии

Фото: из открытых источников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня – это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны.

Как передает RegioNews, об этом говорится в публикации "Украинской правды".

Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны", - отметил он.

По словам премьера, цель ограничений на выходных заключалась в стабилизации уровня заболеваемости на коронавирус.

Чтобы мы могли протянуть до конца декабря-начале января, когда можно без ущерба для экономики ввести более жесткие карантинные ограничения", – пояснил премьер.

В пример стран, которые также начали использовать такой карантин, он назвал Латвию.

Сейчас вот Латвия, кажется, от этой неделе вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя", – сказал Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров продлил действие карантина в Украине, который был введен из-за пандемии коронавируса, до конца зимы. Карантин будет действовать до 28 февраля 2021 года.