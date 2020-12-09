Городской совет Харькова утвердил список заместителей мэра Кернеса

Количество заместителей мэра Харькова возросло до 12 человек

Количество заместителей мэра Харькова возросло до 12 человек

Фото: из открытых источников

Сегодня, 9 декабря во время сессии Харьковского городского совета 8 созыва депутаты утвердили 12 заместителей городского головы, в частности, Семена Сироту, который фигурирует в уголовном производстве.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Согласно решению городского совета, у Геннадия Кернеса, который до сих пор находится на лечении в Германии, будет 12 заместителей, раньше их было 11.

Заместителями Харьковского городского головы стали:

Александр Новак - первый заместитель городского головы;

Евгений Водовозов - заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры;

Светлана Горбунова-Рубан - заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения;

Олег Дробот - заместитель по вопросам цифровой трансформации;

Константин Лобойченко - заместитель по вопросам семьи, молодежи и спорта;

Татьяна Овинникова - заместитель по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений;

Семен Сирота - заместитель городского головы - директор департамента ЖКХ;

Марина Стаматина - заместитель по вопросам правового обеспечения;

Андрей Руденко - заместитель по вопросам обеспечения жизнедеятельности города;

Татьяна Таукешева - заместитель городского головы - директор Департамента бюджета и финансов;

Михаил Фатеев - заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества;

Татьяна Чечетова-Терашвили - заместитель городского головы - управляющий делами исполнительного комитета городского совета.

При рассмотрении вопроса о заместителях мэра депутаты отказались исключить из перечня Семена Сироту, который фигурирует в уголовном деле о хищении городского бюджета.

Напомним, 9 декабря на первой сессии Харьковского горсовета Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги.

Во время сессии в Харьковском горсовете избрали "председательствующего" на время отсутствия мэра и избрали секретаря горсовета, который будет вести сессии в случае отсутствия мэра.

Также мы писали, что одним из заместителей мэра Харькова может стать находящийся под судом директор КП.