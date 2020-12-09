Городской совет Харькова утвердил список заместителей мэра Кернеса
Сегодня, 9 декабря во время сессии Харьковского городского совета 8 созыва депутаты утвердили 12 заместителей городского головы, в частности, Семена Сироту, который фигурирует в уголовном производстве.
Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.
Согласно решению городского совета, у Геннадия Кернеса, который до сих пор находится на лечении в Германии, будет 12 заместителей, раньше их было 11.
Заместителями Харьковского городского головы стали:
- Александр Новак - первый заместитель городского головы;
- Евгений Водовозов - заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры;
- Светлана Горбунова-Рубан - заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения;
- Олег Дробот - заместитель по вопросам цифровой трансформации;
- Константин Лобойченко - заместитель по вопросам семьи, молодежи и спорта;
- Татьяна Овинникова - заместитель по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений;
- Семен Сирота - заместитель городского головы - директор департамента ЖКХ;
- Марина Стаматина - заместитель по вопросам правового обеспечения;
- Андрей Руденко - заместитель по вопросам обеспечения жизнедеятельности города;
- Татьяна Таукешева - заместитель городского головы - директор Департамента бюджета и финансов;
- Михаил Фатеев - заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества;
- Татьяна Чечетова-Терашвили - заместитель городского головы - управляющий делами исполнительного комитета городского совета.
При рассмотрении вопроса о заместителях мэра депутаты отказались исключить из перечня Семена Сироту, который фигурирует в уголовном деле о хищении городского бюджета.
Напомним, 9 декабря на первой сессии Харьковского горсовета Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги.
Во время сессии в Харьковском горсовете избрали "председательствующего" на время отсутствия мэра и избрали секретаря горсовета, который будет вести сессии в случае отсутствия мэра.
Также мы писали, что одним из заместителей мэра Харькова может стать находящийся под судом директор КП.