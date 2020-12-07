11:58  07 грудня
Мер Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус
14:34  07 грудня
У Харкові не залишилося місць в реанімаціях
14:39  07 грудня
Влада Полтавщини хоче додатково оснастити киснем 900 ліжок
UA | RU
UA | RU
07 грудня 2020, 13:47 41

У МЗС не знають, коли Україна перейде до плану Б щодо Донбасу

07 грудня 2020, 13:47 41
Читайте также на русском языке
Це залежить від успіхів за нинішнім треком, в рамках якого Україна домагається виведення російських військ і поетапної реінтеграції територій
Це залежить від успіхів за нинішнім треком, в рамках якого Україна домагається виведення російських військ і поетапної реінтеграції територій
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не знає, коли влада зможе перейти до так званого плану Б щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Але він знає, від чого це залежить.

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", пише RegioNews.

"Відповім максимально коректно: я не знаю, коли настане цей момент", - відповів Кулеба на питання про те, коли Україна дістане з ящика план Б.

Він також зазначив, що це залежить від успіхів за нинішнім треком, в рамках якого Україна домагається виведення російських військ і поетапної реінтеграції територій.

Раніше повідомлялося, що глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук вважає, що Мінські домовленості неможливо виконати, і покладається на переговори в "нормандському форматі".

Донбас Україна війна міністр МЗС
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Знакова поразка Зеленського: чому Кривий Ріг не почув президента-земляка
Битва за будівництво. Чому Чернишов, Шуляк і Тищенко воюють проти Столара
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »