У МЗС не знають, коли Україна перейде до плану Б щодо Донбасу

Це залежить від успіхів за нинішнім треком, в рамках якого Україна домагається виведення російських військ і поетапної реінтеграції територій

Це залежить від успіхів за нинішнім треком, в рамках якого Україна домагається виведення російських військ і поетапної реінтеграції територій

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не знає, коли влада зможе перейти до так званого плану Б щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Але він знає, від чого це залежить.

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", пише RegioNews. "Відповім максимально коректно: я не знаю, коли настане цей момент", - відповів Кулеба на питання про те, коли Україна дістане з ящика план Б. Він також зазначив, що це залежить від успіхів за нинішнім треком, в рамках якого Україна домагається виведення російських військ і поетапної реінтеграції територій. Раніше повідомлялося, що глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук вважає, що Мінські домовленості неможливо виконати, і покладається на переговори в "нормандському форматі".

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