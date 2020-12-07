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Доба в ООС: по всій лінії розмежування спостерігається "тиша"
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07 грудня 2020, 08:13 27

Доба в ООС: по всій лінії розмежування спостерігається "тиша"

07 грудня 2020, 08:13 27
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Від початку поточної доби також жодних порушень
Від початку поточної доби також жодних порушень
Фото: з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби та від початку поточної доби на Донбасі не зафіксовано жодних порушень режиму "тиші".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", - зазначають у штабі.

Минулої доби, 6 грудня, на ділянках відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 7 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялось, що на Донбасі знову неспокійно: бойовики шість разів порушили режим "тиші".

ООС Донбас бойовики війна військова техніка
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