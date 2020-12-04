Кернес не встигає на першу сесію міськради Харкова, однак її ще можуть перенести

Раніше першу сесію хотіли провести ближче до 20 грудня

Раніше першу сесію хотіли провести ближче до 20 грудня

Фото: з відкритих джерел

Обраний мер Харкова Геннадій Кернес скоріш за все не встигне повернутися в Україну до першої сесії міської ради - її планують на 9 грудня, однак дату ще можуть "посунути".

Як передає RegioNews, про це повідомив директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко в коментарі "Українській правді".

З нами ніхто цю дату не обговорював. Це рішення виборчої комісії. Ми планували, що сесія відбудеться ближче до 20 грудня. На 9 він точно не встигає, я так розумію", - зазначив Сидоренко.

Водночас за даними ЗМІ, ТВК може перенести на тиждень перше засідання міськради. Рішення про це мають розглянути увечері 4 грудня.

Можливу дату повернення Кернеса в міськраді теж не називають, але вказують, що очікують на мера в грудні.

Раніше повідомлялось, що у Харкові сесію міськради призначили на 9 грудня.

Нагадаємо, 4 листопада міська ТВК оголосила Геннадія Кернеса міським головою - він переміг у першому турі з результатом 60,34%.