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04 грудня 2020, 14:51 66

Кернес не встигає на першу сесію міськради Харкова, однак її ще можуть перенести

04 грудня 2020, 14:51 66
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Раніше першу сесію хотіли провести ближче до 20 грудня
Раніше першу сесію хотіли провести ближче до 20 грудня
Фото: з відкритих джерел
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Обраний мер Харкова Геннадій Кернес скоріш за все не встигне повернутися в Україну до першої сесії міської ради - її планують на 9 грудня, однак дату ще можуть "посунути".

Як передає RegioNews, про це повідомив директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко в коментарі "Українській правді".

З нами ніхто цю дату не обговорював. Це рішення виборчої комісії. Ми планували, що сесія відбудеться ближче до 20 грудня. На 9 він точно не встигає, я так розумію", - зазначив Сидоренко.

Водночас за даними ЗМІ, ТВК може перенести на тиждень перше засідання міськради. Рішення про це мають розглянути увечері 4 грудня.

Можливу дату повернення Кернеса в міськраді теж не називають, але вказують, що очікують на мера в грудні.

Раніше повідомлялось, що у Харкові сесію міськради призначили на 9 грудня.

Нагадаємо, 4 листопада міська ТВК оголосила Геннадія Кернеса міським головою - він переміг у першому турі з результатом 60,34%.

мер Харьків горсовет Геннадій Кернес Рада
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