Сын Кернеса назвал дату его возвращения в Харьков

Ранее планировалось, что он вернется к 20 декабря

Ранее планировалось, что он вернется к 20 декабря

Фото из открытых источников

Об этом сообщил его сын Даниил Привалов, пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".

"Я так часто комментирую эту тему, что боюсь сглазить. Дай Бог, это свершиться и вы вскоре лично встретитесь и запишите интервью”, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что избранный мэр Харькова Геннадий Кернес скорее всего не успеет вернуться в Украину до первой сессии городского совета, которая изначально была запланирована на 9 декабря.