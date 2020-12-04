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04 декабря 2020, 18:13 115

Сын Кернеса назвал дату его возвращения в Харьков

04 декабря 2020, 18:13 115
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Ранее планировалось, что он вернется к 20 декабря
Ранее планировалось, что он вернется к 20 декабря
Фото из открытых источников
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Мэр Харькова Геннадий Кернес должен вернуться в Украину 29 декабря. 

Об этом сообщил его сын Даниил Привалов, пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".

"Я так часто комментирую эту тему, что боюсь сглазить. Дай Бог, это свершиться и вы вскоре лично встретитесь и запишите интервью”, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что избранный мэр Харькова Геннадий Кернес скорее всего не успеет вернуться в Украину до первой сессии городского совета, которая изначально была запланирована на 9 декабря.

Украина Кернес Геннадий мэр Харьков лечение
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