Сын Кернеса назвал дату его возвращения в Харьков
Ранее планировалось, что он вернется к 20 декабря
Ранее планировалось, что он вернется к 20 декабря
Мэр Харькова Геннадий Кернес должен вернуться в Украину 29 декабря.
Об этом сообщил его сын Даниил Привалов, пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".
"Я так часто комментирую эту тему, что боюсь сглазить. Дай Бог, это свершиться и вы вскоре лично встретитесь и запишите интервью”, - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что избранный мэр Харькова Геннадий Кернес скорее всего не успеет вернуться в Украину до первой сессии городского совета, которая изначально была запланирована на 9 декабря.
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