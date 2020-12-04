В Україні презентували фільм про вбивство "першого олігарха” Євгена Щербаня

На момент вбивства Щербаня вважали одним із найбагатших людей України

На момент вбивства Щербаня вважали одним із найбагатших людей України

Фото: hromadske

3 грудня Hromadske опублікувало фільм-розслідування “Спадкоємець” про вбивство українського бізнесмена і політика 1990-х Євгена Щербаня, яке відбулося 24 роки тому.

Фільм розміщений на сайті "Громадського”, передає RegioNews.

У фільмі син Євгена Щербаня, який із 2013 року проводить власне розслідування, з'ясовує обставини смерті батька.

У фільмі використані унікальні кадри з особистого архіву родини Щербаня. Ми вперше так близько побачимо приватне життя та повсякденні звички донецької бізнес-еліти епохи 90-х”, – зауважує креативна продюсерка фільму Надія Парфан.

Довідка: Євген Щербань - український бізнесмен, політик, член Виконкому Ліберальної партії України, народний депутат України другого скликання. У 1994 році був обраний до Верховної Ради України від Волноваського виборчого округу (Донецька область). З його ім'ям пов'язували відомі в 1990-х фірми "АМЕСТ”, "Фінансист”, СП "Гефест”, що володіли мережею АЗС в Донецькій області та інші. Вважався одним із найбагатших людей в Україні. Убитий 3 листопада 1996 року разом з дружиною в режимній зоні аеропорту "Донецьк” після посадки приватного літака.

Нагадаємо, в липні 2013 року ГПУ заявило про близьке завершення розслідування справи Щербаня.