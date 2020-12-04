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04 декабря 2020, 15:20 1485

В Украине презентовали фильм об убийстве "первого олигарха" Евгения Щербаня

04 декабря 2020, 15:20 1485
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На момент убийства Щербаня считали одним из самых богатых людей Украины
На момент убийства Щербаня считали одним из самых богатых людей Украины
Фото: hromadske
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3 декабря Hromadske опубликовало фильм-расследование "Наследник" об убийстве украинского бизнесмена и политика 1990-х Евгения Щербаня, которое произошло 24 года назад.

Фильм размещен на сайте "Громадського", передает RegioNews.

В фильме сын Евгения Щербаня, который с 2013 года проводит собственное расследование, выясняет обстоятельства смерти отца.

В фильме использованы уникальные кадры из личного архива семьи Щербаня. Мы впервые так близко увидим частную жизнь и повседневные привычки донецкой бизнес-элиты эпохи 90-х", - говорит креативный продюсер фильма Надежда Парфан.

Справка: Евгений Щербань - украинский бизнесмен, политик, член Исполкома Либеральной партии Украины, народный депутат Украины второго созыва. В 1994 году был избран в Верховную Раду Украины от Волновахского избирательного округа (Донецкая область). С его именем связывали известные в 1990-х фирмы "АМЕСТ", "Финансист", СП "Гефест", владевшие сетью АЗС в Донецкой области и другие. Считался одним из самых богатых людей в Украине. Убит 3 ноября 1996 года вместе с женой в режимной зоне аэропорта "Донецк" после посадки частного самолета.

Напомним, в июле 2013 года ГПУ заявило о скором завершении расследования дела Щербаня.

Донбасс расследование убийство журналисты Евгений Щербань
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