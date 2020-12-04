В Украине презентовали фильм об убийстве "первого олигарха" Евгения Щербаня

На момент убийства Щербаня считали одним из самых богатых людей Украины

На момент убийства Щербаня считали одним из самых богатых людей Украины

Фото: hromadske

3 декабря Hromadske опубликовало фильм-расследование "Наследник" об убийстве украинского бизнесмена и политика 1990-х Евгения Щербаня, которое произошло 24 года назад.

Фильм размещен на сайте "Громадського", передает RegioNews.

В фильме сын Евгения Щербаня, который с 2013 года проводит собственное расследование, выясняет обстоятельства смерти отца.

В фильме использованы уникальные кадры из личного архива семьи Щербаня. Мы впервые так близко увидим частную жизнь и повседневные привычки донецкой бизнес-элиты эпохи 90-х", - говорит креативный продюсер фильма Надежда Парфан.

Справка: Евгений Щербань - украинский бизнесмен, политик, член Исполкома Либеральной партии Украины, народный депутат Украины второго созыва. В 1994 году был избран в Верховную Раду Украины от Волновахского избирательного округа (Донецкая область). С его именем связывали известные в 1990-х фирмы "АМЕСТ", "Финансист", СП "Гефест", владевшие сетью АЗС в Донецкой области и другие. Считался одним из самых богатых людей в Украине. Убит 3 ноября 1996 года вместе с женой в режимной зоне аэропорта "Донецк" после посадки частного самолета.

Напомним, в июле 2013 года ГПУ заявило о скором завершении расследования дела Щербаня.