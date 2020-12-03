12:04  03 грудня
У Михайла Добкіна підтвердили коронавірус
11:20  03 грудня
У Житомирі мер Сухомлин склав присягу
08:12  03 грудня
ООС: поблизу Водяного бойовики тричі порушили перемир'я
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2020, 11:20 102

У Житомирі мер Сухомлин склав присягу

03 грудня 2020, 11:20 102
Читайте также на русском языке
Триває перша сесія новообраної Житомирської міськради
Триває перша сесія новообраної Житомирської міськради
Фото пресслужби Житомирської міськради
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 3 грудня, розпочав свою діяльність депутатський корпус 8 скликання Житомирської міської ради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Житомирської міськради.
Відповідно до регламенту, сесію проводить голова тервиборчкому Оксана Плис, яка 27 листопада підписала Постанову про скликання сесії новообраної ради. Оксана Плис оголосила результати виборів та запросила новообраного міського голову зачитати присягу.

Сергій Сухомлин отримав більшість голосів житомирян ще у першому турі виборів. Міський голова подякував житомирянам за довіру і пообіцяв "…виправдати усі сподівання мешканців і навіть більше", - повідомляє пресслужба міськради.

Наступним питанням стало оголошення депутатів Житомирської міської ради 8 скликання. Голова комісії запросила для оголошення тексту присяги наймолодшу депутатку Вікторію Федорову. Новообрані депутати під оплески скріпили текст присяги підписом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час місцевих виборів до міської ради Житомира мешканці міста обрали 42 депутати.

мер Житомир горсовет сесія Сергій Сухомлин
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
РНБО закликає місцеві ради негайно провести сесії: у чому причина
02 грудня 2020, 19:05
У Чернівцях завтра проведуть останню сесію "старої" облради
02 грудня 2020, 16:24
В Одеській міській раді обрали секретаря та заступників мера
02 грудня 2020, 15:41
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Київську облраду
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Полтавську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »