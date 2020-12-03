У Житомирі мер Сухомлин склав присягу

Триває перша сесія новообраної Житомирської міськради

Триває перша сесія новообраної Житомирської міськради

Фото пресслужби Житомирської міськради

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Житомирської міськради.

Відповідно до регламенту, сесію проводить голова тервиборчкому Оксана Плис, яка 27 листопада підписала Постанову про скликання сесії новообраної ради. Оксана Плис оголосила результати виборів та запросила новообраного міського голову зачитати присягу.

Сергій Сухомлин отримав більшість голосів житомирян ще у першому турі виборів. Міський голова подякував житомирянам за довіру і пообіцяв "…виправдати усі сподівання мешканців і навіть більше", - повідомляє пресслужба міськради.

Наступним питанням стало оголошення депутатів Житомирської міської ради 8 скликання. Голова комісії запросила для оголошення тексту присяги наймолодшу депутатку Вікторію Федорову. Новообрані депутати під оплески скріпили текст присяги підписом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час місцевих виборів до міської ради Житомира мешканці міста обрали 42 депутати.