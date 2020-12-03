В Житомире мэр Сухомлин принял присягу

Продолжается первая сессия новоизбранного Житомирского горсовета

Продолжается первая сессия новоизбранного Житомирского горсовета

Фото пресс-службы Житомирского горсовета

Сегодня, 3 декабря, начал свою деятельность депутатский корпус 8 созыва Житомирского городского совета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Житомирского горсовета.

Согласно регламенту, сессию проводит председатель теризбиркома Оксана Плис, которая 27 ноября подписала Постановление о созыве сессии новоизбранной рады. Оксана Плис объявила результаты выборов и пригласила новоизбранного городского голову зачитать присягу.

Сергей Сухомлин получил большинство голосов житомирян еще в первом туре выборов. Городской голова поблагодарил житомирян за доверие и пообещал "...оправдать все надежды жителей и даже больше", - сообщает прессслужба горсовета.

Следующим вопросом стало объявление депутатов Житомирского городского совета 8 созыва. Председатель комиссии пригласила для оглашения текста присяги самую молодую депутатку Викторию Федорову. Новоизбранные депутаты под аплодисменты скрепили текст присяги подписью.

Напомним, ранее сообщалось, что во время местных выборов в городской совет Житомира жители города выбрали 42 депутата.