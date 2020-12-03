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03 декабря 2020, 11:20 102

В Житомире мэр Сухомлин принял присягу

03 декабря 2020, 11:20 102
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Фото пресс-службы Житомирского горсовета
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Сегодня, 3 декабря, начал свою деятельность депутатский корпус 8 созыва Житомирского городского совета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Житомирского горсовета.
Согласно регламенту, сессию проводит председатель теризбиркома Оксана Плис, которая 27 ноября подписала Постановление о созыве сессии новоизбранной рады. Оксана Плис объявила результаты выборов и пригласила новоизбранного городского голову зачитать присягу.

Сергей Сухомлин получил большинство голосов житомирян еще в первом туре выборов. Городской голова поблагодарил житомирян за доверие и пообещал "...оправдать все надежды жителей и даже больше", - сообщает прессслужба горсовета.

Следующим вопросом стало объявление депутатов Житомирского городского совета 8 созыва. Председатель комиссии пригласила для оглашения текста присяги самую молодую депутатку Викторию Федорову. Новоизбранные депутаты под аплодисменты скрепили текст присяги подписью.

Напомним, ранее сообщалось, что во время местных выборов в городской совет Житомира жители города выбрали 42 депутата.

мэр Житомир горсовет сессия Сергей Сухомлин
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