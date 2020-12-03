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03 грудня 2020, 11:02 11

"Брешуть президенту прямо в очі": нардеп від "Слуги народу" поскаржився помічниці Зеленського

03 грудня 2020, 11:02 11
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На думку нардепа, президенту подають інформацію "як їм потрібно"
На думку нардепа, президенту подають інформацію "як їм потрібно"
Фото: з відкритих джерел
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Голова комітету з національної безпеки, нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Завітневич під час засідання в парламенті вів листування з контактом, підписаним як "помічниця президента Маша".

Як передає RegioNews, про це повідомляє Цензор.нет.

Так, співрозмовник нардепа попросив Завітневича надати супровідні коментарі до документа, який відправив нардеп, щоб президент "розумів цілі й завдання".

Якщо одним реченням: це невелика частина того, що відбувається у секторі безпеки і оборони", - друкував текст нардеп.

Також Завітневич в повідомленні зазначив, що "дуже важливо, щоб Верховний головнокомандувач знав реальний стан справ".

До нього вони всі ходять часто і подають інформацію, як їм потрібно, комітет ВРУ теж не сліпий і глухий. Вчора спробували трохи про це поговорити, але деякі просто брешуть В. О, (ймовірно Зеленському Володимиру Олександровичу. - Ред.) прямо в очі", - додав парламентарій.

Нагадаємо, раніше RegioNews повідомляв, що у "Слузі народу" пояснили скасування ув’язнення за брехню в деклараціях.

ВР безпека Слуга народа президент депутат оборона комітет
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