"Брешуть президенту прямо в очі": нардеп від "Слуги народу" поскаржився помічниці Зеленського

На думку нардепа, президенту подають інформацію "як їм потрібно"

На думку нардепа, президенту подають інформацію "як їм потрібно"

Фото: з відкритих джерел

Голова комітету з національної безпеки, нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Завітневич під час засідання в парламенті вів листування з контактом, підписаним як "помічниця президента Маша".

Як передає RegioNews, про це повідомляє Цензор.нет.

Так, співрозмовник нардепа попросив Завітневича надати супровідні коментарі до документа, який відправив нардеп, щоб президент "розумів цілі й завдання".

Якщо одним реченням: це невелика частина того, що відбувається у секторі безпеки і оборони", - друкував текст нардеп.

Також Завітневич в повідомленні зазначив, що "дуже важливо, щоб Верховний головнокомандувач знав реальний стан справ".

До нього вони всі ходять часто і подають інформацію, як їм потрібно, комітет ВРУ теж не сліпий і глухий. Вчора спробували трохи про це поговорити, але деякі просто брешуть В. О, (ймовірно Зеленському Володимиру Олександровичу. - Ред.) прямо в очі", - додав парламентарій.

Нагадаємо, раніше RegioNews повідомляв, що у "Слузі народу" пояснили скасування ув’язнення за брехню в деклараціях.