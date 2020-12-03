"Врут президенту прямо в глаза": нардеп от "Слуги народа" пожаловался помощнице Зеленского

По мнению нардепа, президенту все подают информацию "как им нужно"

По мнению нардепа, президенту все подают информацию "как им нужно"

Фото: из открытых источников

Глава комитета по национальной безопасности, нардеп от партии "Слуга народа" Александр Завитневич во время заседания в парламенте вел переписку с контактом, подписанным как "помощница президента Маша".

Как передает RegioNews, об этом сообщает Цензор.нет.

Так, собеседник нардепа попросил Завитневича предоставить сопроводительные комментарии к документу, который отправил нардеп, чтобы президент "понимал цели и задачи".

Если одним предложением: это небольшая часть того, что происходит в секторе безопасности и обороны", - печатал текст нардеп.

Также Завитневич в сообщении отметил, что "очень важно, чтобы Верховный главнокомандующий знал реальное положение дел".

К нему они все ходят часто и информацию подают, как им нужно, комитет ВРУ тоже не слепой и глухой. Вчера попытались немного об этом поговорить, но некоторые просто врут В.А, (вероятно Владимиру Александровичу Зеленскому. - Ред.) прямо в глаза", - добавил парламентарий.

Напомним, ранее RegioNews сообщал, что в "Слуге народа" объяснили отмену заключения за ложь в декларациях.