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02 грудня 2020, 10:14 6

У "Слузі народу" пояснили скасування ув’язнення за брехню в деклараціях

02 грудня 2020, 10:14 6
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Кращий варіант покарання для посадовців, які декларують недостовірну інформацію - це громадські роботи
Кращий варіант покарання для посадовців, які декларують недостовірну інформацію - це громадські роботи
Фото: з відкритих джерел
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Норма в законодавстві, що передбачає кримінальне покарання для державних службовців за брехню в електронних деклараціях, виявилася неефективною. Раціональнішими стануть громадські роботи.

Як передає RegioNews, про це заявила у коментарі "Радіо Свобода" народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Совгиря.

Якщо ми проаналізуємо статистику застосування цього виду покарання - позбавлення волі - за статтею 366-1, яку визнав неконституційною Конституційний суд, то побачимо, що такий вирок був винесений один. Стаття фактично не працює", - сказала Совгиря.

За її словами, більш раціональним способом притягнення до відповідальності є громадські роботи. Такі заходи влада має намір вжити щодо високопосадовців.

Також Совгиря повідомила, що наразі обговорюється ідея покарання за неправдиве декларування статків не позбавленням волі, а її обмеженням.

Нагадаємо, раніше Арахамія повідомив, що уникнути е-декларування можуть більше мільйона чиновників.

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