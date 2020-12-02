У "Слузі народу" пояснили скасування ув’язнення за брехню в деклараціях
Норма в законодавстві, що передбачає кримінальне покарання для державних службовців за брехню в електронних деклараціях, виявилася неефективною. Раціональнішими стануть громадські роботи.
Як передає RegioNews, про це заявила у коментарі "Радіо Свобода" народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Совгиря.
Якщо ми проаналізуємо статистику застосування цього виду покарання - позбавлення волі - за статтею 366-1, яку визнав неконституційною Конституційний суд, то побачимо, що такий вирок був винесений один. Стаття фактично не працює", - сказала Совгиря.
За її словами, більш раціональним способом притягнення до відповідальності є громадські роботи. Такі заходи влада має намір вжити щодо високопосадовців.
Також Совгиря повідомила, що наразі обговорюється ідея покарання за неправдиве декларування статків не позбавленням волі, а її обмеженням.
Нагадаємо, раніше Арахамія повідомив, що уникнути е-декларування можуть більше мільйона чиновників.