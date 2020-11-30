Раді рекомендують встановити відповідальність за випалювання трави і підпали лісів

Відповідне рішення ухвалив комітет з питань екологічної політики та природокористування

Відповідне рішення ухвалив комітет з питань екологічної політики та природокористування

Фото з відкритих джерел

Верховній Раді рекомендують остаточно встановити відповідальність за випалювання трави і підпали лісів. Відповідний законопроєкт №3526 рекомендується схвалити у другому читанні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

Відповідне рішення ухвалив комітет з питань екологічної політики та природокористування.

Цим законом забороняється знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях водного фонду, у тому числі у прибережних захисних смугах та на островах.

Профільний підкомітет узгодив позицію, якою пропонується ввести неповну заборону на знищення або випалювання сухої рослинності або їх залишків, а такі роботи можуть проводитись у випадках, визначених профільним міністерством.

"Під час засідання також було вирішено напрацювати законопроєкт про необхідні зміни, що стосуються запобігання лісовим пожежам, до закону "Про землеустрій". Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді схвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Луганщині керівництво ДСНС підозрюють у недбалості через масштабні пожежі.