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02 грудня 2020, 12:48 37

Зеленський підписав закон щодо безкоштовного харчування у закладах освіти дітей загиблих військових

02 грудня 2020, 12:48 37
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Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України» № 978-ІХ.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що документ має підвищити рівень соціального захисту дітей, батьки яких загинули, зникли безвісти чи померли, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

"Закон закріплює загальнообов’язкову норму, згідно з якою органи державної влади та місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні та комунальні заклади дошкільної, загальної середньої, професійної чи фахової передвищої освіти, мають забезпечувати безоплатним харчуванням дітей загиблих героїв", - повідомили в Офісі глави держави.

Нагадаємо, сьогодні Рада посилила відповідальність за продаж дітям електронних сигарет.

Україна закон Верховна Рада президент парламент
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