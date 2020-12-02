Зеленский подписал закон относительно бесплатного питания в учреждениях образования детей погибших военных

Верховная Рада приняла документ 5 ноября 2020 года

Верховная Рада приняла документ 5 ноября 2020 года

Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости и суверенитета Украины» № 978-IX.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что документ должен повысить уровень социальной защиты детей, родители которых погибли, пропали без вести или умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

"Закон закрепляет общеобязательную норму, согласно которой органы государственной власти и местного самоуправления, в ведении которых находятся государственные и коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального или специального образования, должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших героев", - сообщили в Офисе главы государства.

Напомним, сегодня Рада ужесточила ответственность за продажу детям электронных сигарет.