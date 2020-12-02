Рада посилила відповідальність за продаж дітям електронних сигарет

Законопроєкт №3628 підтримали 309 народних депутатів

Законопроєкт №3628 підтримали 309 народних депутатів

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Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками урядовий законопроєкт №3628 про внесення змін до законодавства щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Відповідне рішення підтримали 309 народних депутатів України, передає RegioNews.

Законопроєктом передбачається внесення змін до законодавства в частині посилення адміністративної відповідальності, встановлення заборони продажу електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні із традиційними тютюновими виробами.

Так, внесені зміни передбачають, що продаж неповнолітнім з рук, з лотків, у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, буде каратися накладенням штрафу від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виторгу, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Нагадаємо, 1 грудня Рада направила на повторне друге читання законопроєкт №3760 про "інвестиційних нянь". Автор документу - президент Володимир Зеленський.