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02 декабря 2020, 10:14 8

В "Слуге народа" объяснили отмену заключения за ложь в декларациях

02 декабря 2020, 10:14 8
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Лучший вариант наказания для чиновников, которые декларируют недостоверную информацию - это общественные работы
Лучший вариант наказания для чиновников, которые декларируют недостоверную информацию - это общественные работы
Фото: из открытых источников
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Норма в законодательстве, которая предусматривает уголовное наказания для государственных служащих за ложь в электронных декларациях, оказалась неэффективной. Более рациональными станут общественные работы.

Как передает RegioNews, об этом заявила в комментарии "Радио Свобода" народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря.

Если мы проанализируем статистику применения этого вида наказания - лишения свободы - по статье 366-1, которую Конституционный суд признал неконституционной, то увидим, что такой приговор был вынесен один. Статья фактически не работает", - сказала Совгиря.

По ее словам, более рациональным способом привлечения к ответственности будут общественные работы. Такие меры власти намерены предпринять в отношении высокопоставленных чиновников.

Также Совгиря сообщила, что сейчас обсуждается идея наказания за неправдивое декларирование доходов путем ограничения, а не лишения свободы.

Напомним, ранее Арахамия сообщил, что избежать е-декларирования могут более миллиона чиновников.

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