17:51  30 листопада
У КВУ заявили про провал законодавчої роботи Кабміну: Рада ухвалила лише 7% урядових законопроєктів
17:43  30 листопада
Влада Львова відмовляється вводити карантин на свята
17:47  30 листопада
На Донбасі російські найманці двічі порушували домовленості про "тишу"
UA | RU
UA | RU
30 листопада 2020, 20:08 5

ЦВК достроково припинила повноваження Овруцької міської ТВК на Житомирщині

30 листопада 2020, 20:08 5
Читайте также на русском языке
Нові кандидатури партії мають подати завтра не пізніше 15 години
Нові кандидатури партії мають подати завтра не пізніше 15 години
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Центрвиборчком достроково припинив повноваження Овруцької МТВК, встановивши факт систематичного порушення МТВК Конституції, Виборчого кодексу та законів України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ЦВК.

Сьогодні на черговому засіданні Центральної виборчої комісії розглянуті окремі питання діяльності Овруцької міської територіальної виборчої комісії Коростенського району Житомирської області.

Овруцька ТВК, всупереч рішенням Житомирського окружного адмінсуду, провела повторний підрахунок голосів з виборів депутатів Овруцької міської ради та Овруцького міського голови не на всіх виборчих дільницях, а лише на 25-ти, а також допустила ще низку різних порушень.

Відтак ЦВК, встановивши факт систематичного порушення зазначеною комісією Конституції України, Виборчого кодексу України та законів України, достроково припинила повноваження всього її складу.

При цьому місцеві організації політичних партій, за поданням яких до складу вказаної виборчої комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено цією постановою, можуть не пізніше 15 години 1 грудня 2020 року подати до ЦВК кандидатури для включення до складу зазначеної ТВК.

Своєю чергою останню зобовʼязано після сформування її нового складу невідкладно здійснити дії щодо встановлення результатів виборів Овруцького міського голови з врахуванням рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 5 листопада 2020 року та з недопущенням порушень законодавства про вибори, встановлених в окремій ухвалі Житомирського окружного адміністративного суду від 20 листопада 2020 року, - повідомляють в ЦВК.

Нагадаємо, раніше Житомирська міська ТВК визначилася із датою першої сесії Житомирської міської ради.

суд вибори Житомирська область ЦВК ТВК
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Житомирська ОДА перевірить лікарню, яку розкритикував міністр Степанов
30 листопада 2020, 12:08
У Харкові ТВК в третій раз опублікувала протокол про підсумки виборів
30 листопада 2020, 11:46
У Чернівцях перемагає Роман Клічук, ТВК оголосила результати другого туру
30 листопада 2020, 11:35
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Запорізьку облраду
Віктор Глеба: "Будівельна мафія" разом з Чернишовим і Шуляк змовилися проти реформ Зеленського
Всі публікації »
Єгор Соболєв
Кирило Сазонов
Олег Саакян
Всі блоги »