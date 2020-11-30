ЦВК достроково припинила повноваження Овруцької міської ТВК на Житомирщині

Нові кандидатури партії мають подати завтра не пізніше 15 години

Нові кандидатури партії мають подати завтра не пізніше 15 години

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ЦВК.

Сьогодні на черговому засіданні Центральної виборчої комісії розглянуті окремі питання діяльності Овруцької міської територіальної виборчої комісії Коростенського району Житомирської області.

Овруцька ТВК, всупереч рішенням Житомирського окружного адмінсуду, провела повторний підрахунок голосів з виборів депутатів Овруцької міської ради та Овруцького міського голови не на всіх виборчих дільницях, а лише на 25-ти, а також допустила ще низку різних порушень.

Відтак ЦВК, встановивши факт систематичного порушення зазначеною комісією Конституції України, Виборчого кодексу України та законів України, достроково припинила повноваження всього її складу.

При цьому місцеві організації політичних партій, за поданням яких до складу вказаної виборчої комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено цією постановою, можуть не пізніше 15 години 1 грудня 2020 року подати до ЦВК кандидатури для включення до складу зазначеної ТВК.

Своєю чергою останню зобовʼязано після сформування її нового складу невідкладно здійснити дії щодо встановлення результатів виборів Овруцького міського голови з врахуванням рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 5 листопада 2020 року та з недопущенням порушень законодавства про вибори, встановлених в окремій ухвалі Житомирського окружного адміністративного суду від 20 листопада 2020 року, - повідомляють в ЦВК.

Нагадаємо, раніше Житомирська міська ТВК визначилася із датою першої сесії Житомирської міської ради.