ЦИК досрочно прекратила полномочия Овручской городской ТИК на Житомирщине

Новые кандидатуры партии должны представить завтра не позднее 15 часов

Новые кандидатуры партии должны представить завтра не позднее 15 часов

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ЦИК.

Сегодня на очередном заседании Центральной избирательной комиссии рассмотрены отдельные вопросы деятельности Овручской городской территориальной избирательной комиссии Коростенского района Житомирской области.

Овручская ТИК, вопреки решению Житомирского окружного админсуда, провела повторный подсчет голосов по выборам депутатов Овручского городского совета и Овручского городского головы не на всех избирательных участках, а только на 25-ти, а также допустила еще ряд нарушений.

Следовательно, ЦИК, установив факт систематического нарушения указанной комиссией Конституции Украины, Избирательного кодекса Украины и законов Украины, досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

При этом местные организации политических партий, по представлению которых в состав указанной избирательной комиссии были включены лица, полномочия которых досрочно прекращены этим постановлением, могут не позднее 15 часов 1 декабря 2020 года подать в ЦИК кандидатуры для включения в состав указанной ТИК.

В свою очередь последнюю обязано после формирования ее нового состава безотлагательно осуществить действия по установлению результатов выборов Овручского городского головы с учетом решения Житомирского окружного административного суда от 5 ноября 2020 года и с недопущением нарушений законодательства о выборах, установленных в отдельном постановлении Житомирского окружного административного суда от 20 ноября 2020 года, - сообщают в ЦИК.

Напомним, ранее Житомирская городская ТИК определилась с датой первой сессии Житомирского городского совета.