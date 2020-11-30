17:51  30 ноября
В КИУ заявили о провале законодательной работы Кабмина: Рада приняла лишь 7% правительственных законопроектов
17:43  30 ноября
Власти Львова отказываются вводить карантин на праздники
17:47  30 ноября
На Донбассе российские наемники дважды нарушали договоренности о "тишине"
UA | RU
UA | RU
30 ноября 2020, 20:08 5

ЦИК досрочно прекратила полномочия Овручской городской ТИК на Житомирщине

30 ноября 2020, 20:08 5
Читайте також українською мовою
Новые кандидатуры партии должны представить завтра не позднее 15 часов
Новые кандидатуры партии должны представить завтра не позднее 15 часов
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Центризбирком досрочно прекратил полномочия Овручской МТИК, установив факт систематического нарушения МТИК Конституции, Избирательного кодекса и законов Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ЦИК.

Сегодня на очередном заседании Центральной избирательной комиссии рассмотрены отдельные вопросы деятельности Овручской городской территориальной избирательной комиссии Коростенского района Житомирской области.

Овручская ТИК, вопреки решению Житомирского окружного админсуда, провела повторный подсчет голосов по выборам депутатов Овручского городского совета и Овручского городского головы не на всех избирательных участках, а только на 25-ти, а также допустила еще ряд нарушений.

Следовательно, ЦИК, установив факт систематического нарушения указанной комиссией Конституции Украины, Избирательного кодекса Украины и законов Украины, досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

При этом местные организации политических партий, по представлению которых в состав указанной избирательной комиссии были включены лица, полномочия которых досрочно прекращены этим постановлением, могут не позднее 15 часов 1 декабря 2020 года подать в ЦИК кандидатуры для включения в состав указанной ТИК.

В свою очередь последнюю обязано после формирования ее нового состава безотлагательно осуществить действия по установлению результатов выборов Овручского городского головы с учетом решения Житомирского окружного административного суда от 5 ноября 2020 года и с недопущением нарушений законодательства о выборах, установленных в отдельном постановлении Житомирского окружного административного суда от 20 ноября 2020 года, - сообщают в ЦИК.

Напомним, ранее Житомирская городская ТИК определилась с датой первой сессии Житомирского городского совета.

суд выборы Житомирская область ЦИК ТИК
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Житомирская ОГА проверит больницу, которую раскритиковал министр Степанов
30 ноября 2020, 12:08
В Харькове ТИК в третий раз опубликовала протокол об итогах выборов
30 ноября 2020, 11:46
В Черновцах побеждает Роман Кличук, ТИК объявила результаты второго тура
30 ноября 2020, 11:35
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Запорожский облсовет
Виктор Глеба: "Строительная мафия" вместе с Чернышовым и Шуляк сговорились против реформ Зеленского
Все публикации »
Егор Соболев
Кирилл Сазонов
Олег Саакян
Все блоги »