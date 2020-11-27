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27 листопада 2020, 12:59 58

Поліція порушила справу через втручання в е-систему судочинства

27 листопада 2020, 12:59 58
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Справа розслідується за ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу
Справа розслідується за ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу
Фото з відкритих джерел
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У роботу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи відбулося втручання. Правоохоронці повідомили про підозру адміністратору ДП "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Справа розслідується за ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу.

За даними слідства, підозрюваний на початку 2019 року, обіймаючи посаду заступника начальника відділу, несанкціоновано отримав доступ до корпоративного облікового запису свого підлеглого.

Йдеться про віддалений доступ до серверів ДП ​​"Інформаційні судові системи", які забезпечують діяльність АІС "Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система".

"Чоловік розмістив у системі електронні файли, які за своїми функціями здатні виконувати збір персональних даних з подальшим їх збереженням у певній директорії", - зазначено в повідомленні.

На цей час слідство триває.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли Рада розгляне законопроєкт про відновлення е-декларування.

Україна кримінал поліція справа правоохоронці
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