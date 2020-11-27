В СНБО анонсировали новое решение по ситуации на Донбассе

9 декабря истекает срок действия плана А по разрешению конфликта

9 декабря истекает срок действия плана А по разрешению конфликта

Фото: focus.ua

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов рассказал о том, что по ситуации на Донбассе готовится новое решение СНБО.

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в интервью изданию "Фокус".

Так, Данилов отметил, что из-за окончания срока действия плана А по урегулированию ситуации на Донбассе (его срок истечет 9 декабря 2020 года), СНБО готовит новое решение.

Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях", - заявил он.

По словам Данилова, до того времени, пока Россия как государство-оккупант не уйдет из Крыма, части Донецкой и Луганской областей, все переговоры, договоренности будут крайне шаткими с точки зрения их выполнения.

Напомним, президент подписал закон о допуске следователей и прокуроров на оккупированный Донбасс.