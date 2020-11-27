Полиция возбудила дело из-за вмешательства в е-систему судопроизводства
В работу Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы произошло вмешательство. Правоохранители сообщили о подозрении администратору ГП "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Дело расследуется по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса.
По данным следствия, подозреваемый в начале 2019 года, занимая должность заместителя начальника отдела, несанкционированно получил доступ к корпоративной учетной записи своего подчиненного.
Речь идет об удаленном доступе к серверам ГП "Информационные судебные системы", которые обеспечивают деятельность АИС "Единая судебная информационно-телекоммуникационная система".
"Мужчина разместил в системе электронные файлы, которые по своим функциям способны выполнять сбор персональных данных с последующим их сохранением в определенной директории", - указано в сообщении.
В настоящее время следствие продолжается.
Напомним, ранее стало известно, когда Рада рассмотрит законопроект о восстановлении е-декларирования.