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27 ноября 2020, 12:59 58

Полиция возбудила дело из-за вмешательства в е-систему судопроизводства

27 ноября 2020, 12:59 58
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Дело расследуется по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса
Дело расследуется по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса
Фото из открытых источников
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В работу Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы произошло вмешательство. Правоохранители сообщили о подозрении администратору ГП "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса.

По данным следствия, подозреваемый в начале 2019 года, занимая должность заместителя начальника отдела, несанкционированно получил доступ к корпоративной учетной записи своего подчиненного.

Речь идет об удаленном доступе к серверам ГП "Информационные судебные системы", которые обеспечивают деятельность АИС "Единая судебная информационно-телекоммуникационная система".

"Мужчина разместил в системе электронные файлы, которые по своим функциям способны выполнять сбор персональных данных с последующим их сохранением в определенной директории", - указано в сообщении.

В настоящее время следствие продолжается.

Напомним, ранее стало известно, когда Рада рассмотрит законопроект о восстановлении е-декларирования.

Украина криминал полиция дело правоохранители
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