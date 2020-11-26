Зеленський прибув з робочою поїздкою на Дніпропетровщину
Він візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ "Південне" Олександром Дегтяревим
Він візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ "Південне" Олександром Дегтяревим
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ОП.
Зазначається, що у Дніпрі глава держави візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ "Південне" Олександром Дегтяревим.
Також Зеленський огляне об’єкти, які зводять у межах програми "Велике будівництво".
Нагадаємо, 24 листопада стало відомо, що генеральний директор конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярев помер від коронавірусної хвороби.
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