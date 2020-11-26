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26 листопада 2020, 11:44 474

Зеленський прибув з робочою поїздкою на Дніпропетровщину

26 листопада 2020, 11:44 474
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Він візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ "Південне" Олександром Дегтяревим
Він візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ "Південне" Олександром Дегтяревим
Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ОП.

Зазначається, що у Дніпрі глава держави візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ "Південне" Олександром Дегтяревим.

Також Зеленський огляне об’єкти, які зводять у межах програми "Велике будівництво".

Нагадаємо, 24 листопада стало відомо, що генеральний директор конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярев помер від коронавірусної хвороби.

Україна президент Дніпропетровська область візит офіс
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