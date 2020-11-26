Зеленский приехал в Кривой Рог и пожелал победы кандидату в мэры от "Слуги народа"

Он также сообщил, что планирует встретиться со своими родителями

Он также сообщил, что планирует встретиться со своими родителями

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 ноября в рамках рабочего визита в Днепропетровскую область побывал в своем родном городе Кривой Рог.

Он принял участие в обсуждении экологической ситуации в Кривом Роге и перспектив развития города, которое транслировал Офис президента, передает RegioNews.

Мне всегда очень приятно приехать в мой родной город, в Кривой Рог", - сказал Зеленский в начале выступления.

К обсуждению в режиме онлайн присоединился кандидат в мэры города от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик, который сейчас находится на самоизоляции, поскольку болеет коронавирусом.

Желаю удачи. Откровенно желаю вам победы. Сейчас посмотрим вашу презентацию. Вы выздоравливайте и может с вашей победой нам удастся, чтобы выздоровел город", - сказал Зеленский.

Он добавил, что работа - в первую очередь, но он также с удовольствием увидит знакомых и друзей и найдет время посетить своих родителей.

Напомним, 26 ноября Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Днепропетровщину. Он принял участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревим.

6 декабря в Кривом Роге состоится второй тур выборов мэра, за пост городского головы будут соревноваться кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Константин Павлов.