У НАЗК хочуть, щоб за брехню у декларації на понад 1 млн гривень саджали до в'язниці

Там вважають, що інакше ефективне запобігання корупції буде неможливим

Там вважають, що інакше ефективне запобігання корупції буде неможливим

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У Національному агентстві з запобігання корупції наполягають, що за умисне зазначення недостовірних відомостей на понад 1 млн гривень має передбачатися позбавлення волі. Інакше ефективне запобігання корупції буде неможливим.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

"НАЗК наголошує: ефективне запобігання корупції можливе лише за умови, якщо нова стаття Кримінального кодексу передбачатиме можливість позбавлення волі за умисне недостовірне декларування на суму понад 1,051 млн грн (500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 01.01.2020)", - вказано у повідомленні.

У відомстві наголосили, що покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірні дані в деклараціях - це ефективний інструмент запобігання корупції.

"Усвідомлюючи можливу відповідальність, посадовці мають конкретну мотивацію для доброчесного заповнення декларації. Наявність відповідальності лише у вигляді штрафу жодним чином не лякатиме корупціонерів - вони цілком зможуть оплатити його за рахунок коштів, отриманих недоброчесним шляхом", - пояснюють у Нацагентстві.

Нагадаємо, що НАЗК минулого місяця внесло відомості про 602 осіб до реєстру корупціонерів.