Майже 30%: ЦВК назвала підсумкову явку на місцевих виборах в 11 містах

Найменшу явку зафіксовано в Слов'янську

Найменшу явку зафіксовано в Слов'янську

Фото: з відкритих джерел

Явка виборців у другому турі голосування за посади міських голів в 11 містах України склала 29,53%.

Як передає RegioNews, про це повідомила ЦВК.

Серед іншого, найбільша явка зафіксована в місті Бердянськ (39,23%), а також Львові (38,94%) та Дрогобичі (30,21%). В інших містах, за даними ЦВК, явка на 20:00 склала:

Дніпро - 23,93%

Черкаси - 26,02%

Миколаїв - 28,40%

Рівне - 30,35%

Полтава - 25,52%

Ужгород - 27,94%

Нікополь - 24,20%

Слов'янськ - 23,40%

Нагадаємо, що 22 листопада явка виборців в 11 містах на 16:00 склала 22,5%.

Крім того, 25 жовтня, загальна явка на місцевих виборах в Україні склала 36,88%.