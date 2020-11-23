Майже 30%: ЦВК назвала підсумкову явку на місцевих виборах в 11 містах
Найменшу явку зафіксовано в Слов'янську
Найменшу явку зафіксовано в Слов'янську
Явка виборців у другому турі голосування за посади міських голів в 11 містах України склала 29,53%.
Як передає RegioNews, про це повідомила ЦВК.
Серед іншого, найбільша явка зафіксована в місті Бердянськ (39,23%), а також Львові (38,94%) та Дрогобичі (30,21%). В інших містах, за даними ЦВК, явка на 20:00 склала:
- Дніпро - 23,93%
- Черкаси - 26,02%
- Миколаїв - 28,40%
- Рівне - 30,35%
- Полтава - 25,52%
- Ужгород - 27,94%
- Нікополь - 24,20%
- Слов'янськ - 23,40%
Нагадаємо, що 22 листопада явка виборців в 11 містах на 16:00 склала 22,5%.
Крім того, 25 жовтня, загальна явка на місцевих виборах в Україні склала 36,88%.
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