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23 листопада 2020, 08:41 16

Майже 30%: ЦВК назвала підсумкову явку на місцевих виборах в 11 містах

23 листопада 2020, 08:41 16
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Фото: з відкритих джерел
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Явка виборців у другому турі голосування за посади міських голів в 11 містах України склала 29,53%.

Як передає RegioNews, про це повідомила ЦВК.

Серед іншого, найбільша явка зафіксована в місті Бердянськ (39,23%), а також Львові (38,94%) та Дрогобичі (30,21%). В інших містах, за даними ЦВК, явка на 20:00 склала:

  • Дніпро - 23,93%
  • Черкаси - 26,02%
  • Миколаїв - 28,40%
  • Рівне - 30,35%
  • Полтава - 25,52%
  • Ужгород - 27,94%
  • Нікополь - 24,20%
  • Слов'янськ - 23,40%

Нагадаємо, що 22 листопада явка виборців в 11 містах на 16:00 склала 22,5%.

Крім того, 25 жовтня, загальна явка на місцевих виборах в Україні склала 36,88%.

вибори голосування ЦВК Кандидат ТВК
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