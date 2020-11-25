Уряд поновив видачу "пакунку малюка"

Видача була тимчасово зупинена через рішення Антимонопольного комітету

Видача була тимчасово зупинена через рішення Антимонопольного комітету

Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою "пакунок малюка". Видача була тимчасово зупинена через рішення Антимонопольного комітету.

Постанова ухвалена під час засідання уряду 25 листопада, пише RegioNews.

Згідно з постановою, "пакунок малюка" видається в пологовому будинку на кожну народжену дитину; у разі відсутності - в управлінні соціального захисту населення за місцем проживання або перебування отримувача.

Постановою надається можливість як виняток, виплачувати грошову компенсацію "пакунку малюка" на дітей, які народилися в період із 24.10.2020 по 01.07.2021, у разі неотримання протягом 30 днів з дня народження дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" з незалежних від отримувача причин.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, Антимонопольним комітетом України 30 червня ухвалено рішення скасувати процедуру закупівлі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Нагадаємо, 29 липня уряд ухвалив рішення, згідно з яким в Україні замість "пакунків малюка" видаватимуть гроші.

Згодом у "Слузі народу" пообіцяли повернути "Пакунок малюка".

30 вересня Рада повернула українцям "Пакунок малюка" в натуральному вигляді.