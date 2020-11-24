Офіс генпрокурора розслідує участь понад 250 іноземців у складі бойовиків Донбасу

У ОРДЛО воюють найманці з більш ніж 30 країн

У ОРДЛО воюють найманці з більш ніж 30 країн

Фото: з відкритих джерел

Офіс генпрокурора розслідує кримінальні провадження щодо 250 найманців з 31 країни світу, які воюють на Донбасі на боці бойовиків проти України.

Про це заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов розповів в інтерв'ю ZN.UA, передає RegioNews.

Що стосується інших іноземних громадян, то в нас є кримінальні провадження, зареєстровані за фактом участі 250 найманців із 31 країни світу. Географія широка: Європа, Азія, Америка", - повідомив Мамедов.

За його словами, серед найманців переважно снайпери, кулеметники, розвідники і артилеристи в таких іррегулярних, не передбачених законом збройних формуваннях як "Схід", "Привид", "Оплот", "П'ятнашка" та інші. Деякі з них ставали командирами дивізіонів і рот.

В цілому ж ОГПУ розслідує понад 20 тисяч кримінальних злочинів в більш ніж п'яти тисячах проваджень. Ця статистика охоплює всі злочини, пов'язані зі збройним конфліктом. У них фігурує майже 9,5 тисяч осіб, з яких сотні громадян РФ, в тому числі вище політичне і військове керівництво країни-агресора.

Нагадаємо, 24 листопада стартують чергові переговори з Донбасу на рівні Тристоронньої контактної групи. Переговори у форматі відеоконференції триватимуть протягом двох днів.