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Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим "тиші"
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24 листопада 2020, 08:11 31

Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим "тиші"

24 листопада 2020, 08:11 31
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, міномет калібру 82 міліметри російсько-окупаційні війська застосували неподалік Красногорівки. Пострілами з підствольного гранатомета та стрілецької зброї ворог провокував наших захисників в передмісті Авдіївки та двічі в районі населеного пункту Водяне.

Повідомляється, що на вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Від початку поточної доби, 24 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі бойовики шість разів порушили режим "тиші".

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли
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