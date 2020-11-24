Скандальне рішення КСУ позбавило НАЗК можливості моніторити конфлікт інтересів

Однак наразі агентство уповноважене лише надавати роз’яснення щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів, але моніторинг проводити не може

Однак наразі агентство уповноважене лише надавати роз’яснення щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів, але моніторинг проводити не може

Фото з відкритих джерел

Наразі публічні службовці позбавлені можливості отримати допомогу Національного агентства із запобігання корупції у врегулюванні ситуацій, за яких близькі особи працюють спільно. Така ситуація склалася через рішення Конституційного суду України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Через рішення Конституційного суду України № 13-р/2020 Національне агентство з питань запобігання корупції позбавлене права здійснювати моніторинг виконання актів законодавства про конфлікт інтересів", - вказано у повідомленні.

ЗУ "Про запобігання корупції" вказує, що врегульовувати конфлікт інтересів у публічного службовця має його безпосередній керівник. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів керівник приймає самостійно або на підставі повідомлення особи, у якої виник конфлікт інтересів.

"Особи, що не могли самостійно визначитись чи має місце конфлікт інтересів у конкретному випадку, могли звернутися до НАЗК за роз’ясненням. Якщо наданої інформації не було достатньо, НАЗК розпочинало моніторинг конфлікту інтересів", - пояснюють у Нацагентстві.

Моніторинг відомство могло розпочати, якщо окремі керівники взагалі не вживали заходів для врегулювання конфлікту інтересів, або якщо інформацію про спільну роботу родичів НАЗК отримало від третіх осіб.

Однак наразі агентство уповноважене лише надавати роз’яснення щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів, але моніторинг проводити не може.

"Така ситуація сприятиме вчиненню посадовцями корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень", - прогнозують у НАЗК.

Нагадаємо, НАЗК минулого місяця внесло відомості про 602 осіб до реєстру корупціонерів.