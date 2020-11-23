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23 листопада 2020, 12:19 9

СБУ викрила схему незаконної поставки продукції до окупованого Криму

23 листопада 2020, 12:19 9
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У Києві та Харкові правоохоронці виявили документацію, яка підтверджує ведення незаконного бізнесу на півострові
У Києві та Харкові правоохоронці виявили документацію, яка підтверджує ведення незаконного бізнесу на півострові
Фото: з відкритих джерел
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Служба безпеки України задокументувала протиправну схему постачання продукції менеджментом одного з провідних українських виробників кераміки на територію АР Крим.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що за незаконним механізмом товари, відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, постачали на адресу підконтрольної українському виробнику дочірньої компанії в РФ.

Потім через налагоджену систему логістичних перевезень продукцію ввозили до тимчасово окупованого Криму.

На півострові ділки реалізовували товар через суб’єкти господарювання, незаконно створені відповідно до російського окупаційного законодавства", - йдеться у повідомленні.

У ході обшуків в офісних приміщеннях та на виробничих майданчиках компанії у Києві та Харкові правоохоронці виявили документацію та електронні носії інформації, які підтверджують ведення бізнесу на тимчасово окупованій території.

Встановлено ухвалення менеджментом рішень про створення та роботу в Криму філії за російським законодавством, ведення бухгалтерської звітності та сплату податків до бюджету РФ, а також формування мережі збуту продукції", - повідомили оперативники.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині СБУ викрила агентурну мережу російських спецслужб.

РФ СБУ Крим Схеми правоохоронці податки
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