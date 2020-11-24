СБУ блокувала механізм зливу конфіденційних даних із податкової та митниці

До протиправної схеми були залучені посадовці ДПС, ДМС та співробітники банківської установи

До протиправної схеми були залучені посадовці ДПС, ДМС та співробітники банківської установи

Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували несанкціоноване копіювання та збут відомостей з обмеженим доступом з інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової та митної служб.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Посадовці служб організували цей механізм з використанням чат-ботів, інтернет-ресурсів та "телеграм"-каналів, використовуючи наявність вразливостей у відомчих базах даних", - повідомили оперативники.

До протиправної схеми були залучені посадовці ДПС, ДМС та співробітники банківської установи. Спільники налагодили систематичний збут конфіденційної інформації щодо фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, експортно-імпортних операцій суб’єктів підприємницької діяльності та іншої інформації, яка створена та захищена відповідно до чинного законодавства.

Під час обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, на яких міститься несанкціоновано скопійована інформація з обмеженим доступом, банківські картки та інші докази, що підтверджують вчинення оборудки фігурантами.

Зараз вирішується питання щодо вручення фігурантам повідомлень про підозри.

Нагадаємо, збитки на мільйони: СБУ викрила розтрату коштів, виділених на боротьбу з COVID-19.