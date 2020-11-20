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20 листопада 2020, 13:19 2

У Кабміні заявили, що реінтеграція Донбасу розглядається лише у комплексі з Кримом

20 листопада 2020, 13:19 2
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Об'єднання кейсів Донбасу і Криму покладено в основу структури міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Об'єднання кейсів Донбасу і Криму покладено в основу структури міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Фото: mtot.gov.ua
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Питання реінтеграції окупованого Донбасу розглядається лише у комплексі з Кримом. При цьому Російська Федерація продовжить відвертати міжнародну увагу від українського півострова.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, передає RegioNews з посиланням на сайт відомства.

За його словами, об'єднання кейсів Донбасу і Криму покладено в основу структури міністерства.

"Тепер, коли ми говоримо про окуповані території, ми розглядаємо комплексно Крим і Донбас. Саме поєднання цих двох кейсів дає нам у майбутньому перевагу в напрямку деокупації цих територій", - зазначив Яременко.

Він також підкреслив, що питання повернення Донбасу на порядку денному разом з Кримом.

"Звичайно, це не простий шлях, який перед нами попереду. Адже безпечна реінтеграція Донбасу вимагатиме колосальних зусиль і концентрації ресурсів. РФ буде намагатися це використовувати в своїх інтересах для того, щоб відвернути увагу від питання Криму для легітимізації окупації українського півострова", - вважає Яременко.

Нагадаємо, раніше у Кабміні сказали, скільки часу займе повне розмінування Донбасу.

Кабмін Донбас Україна Крим реінтеграція
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