Обмін полоненими і робота КПВВ: Україна наполягає на позачерговому засіданні ТКГ

Україна закликає повернути всіх полонених до Нового року

Україна закликає повернути всіх полонених до Нового року

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Українська делегація у Тристоронній контактної групи звернулася до російської сторони з пропозицією скликати позачергове засідання ТКГ. Темами засідання пропонують розблокування роботи КПВВ і обмін полоненими.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба української делегації.

Наголошується, що українська сторона сподівається на розуміння російською стороною ступеня відповідальності за зрив нормандських домовленостей.

Ми пропонуємо скликати позачергові засідання робочої підгрупи ТКГ з безпекових питань, робочої підгрупи ТКГ з політичних питань і робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань", - йдеться в заяві.

Голова Української делегації Леонід Кравчук також закликав повернути додому до Різдва і Нового року всіх взаємно утримуваних осіб.

Нагадаємо, раніше Україна відреагувала на звинувачення РФ у скасуванні Мінських угод.