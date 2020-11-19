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19 ноября 2020, 17:52 3

На Закарпатье практически отсутствуют сепаратистские настроения - опрос

19 ноября 2020, 17:52 3
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В области более заметна региональная самоидентификация
В области более заметна региональная самоидентификация
Фото: из открытых источников
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Всего 1% жителей Закарпатской области видит этот регион отдельным от унитарной Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает RegioNews.

Лишь 3% закарпатцев видят Украину федерализированой, а сепаратистов на Закарпатье примерно 1%. Среди представителей нацменьшинств людей с такими взглядами также всего 2%", - сказал на презентации результатов опроса аналитик фонда Андрей Сухарина.

В составе унитарной Украины Закарпатья видят более 50% граждан. 37% граждан считают, что в составе Украины Закарпатье должно получить больше полномочий. 31% не ответили на этот вопрос.

Эти 31%, которые не ответили на этот вопрос, - самое большое "но". С ними надо работать, это люди, которые не отождествляют себя с этим регионом, со страной, особенно не думают о будущем этого региона, они немного изолированы от общего дискурса", - отметил Сухарина.

Он добавил, что на Закарпатье более заметна региональная самоидентификация. Во всеукраинских опросах 70% респондентов идентифицируют себя в первую очередь как украинцы.

На Закарпатье граждане считают себя прежде жителями региона. Само по себе это не угроза сепаратизма, но это постоянно нужно иметь в виду, если мы не хотим иметь с этим проблемы", - сказал Сухарина.

Исследование проводилось с 24 августа по 10 сентября 2020 года, всего было опрошено 1000 респондентов - половина среди репрезентативной выборки жителей области (6 городов и 15 сел) и 500 представителей нацменьшинств. Погрешность опроса не превышает 4,4%.

Напомним, 60% украинцев не довольны методами Зеленского в борьбе с коронавирусом.

опрос сепаратизм Ужгород Закарпатье социология
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