В это воскресенье будут избирать мэров Львова, Черкасс, Днепра и еще восьми городов - ЦИК
В воскресенье, 22 ноября, состоится второй тур выборов городского головы в 11 городах.
Об этом в Facebook сообщает Центральная избирательная комиссия, передает RegioNews.
В это воскресенье 11 украинских городов снова будут выбирать мэров", - говорится в сообщении.
Повторно будут голосовать в городах Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород и Черкассы.
Во многих городах уже состоялись дебаты. Надеемся, это помогает определиться с кандидатом и в воскресенье таки прийти еще раз на участок", - рассказали в ЦИК.
В Центризбиркоме также напомнили, что правила безопасности на избирательных участках остаются неизменными: маска и личная ручка, соблюдение дистанции, а также отдельная кабинка для голосования для избирателей с признаками заболевания.
Напомним, ЦИК обязал местную ТИК в Одесской области назначить повторные выборы.