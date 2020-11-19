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19 ноября 2020, 16:24 7

В это воскресенье будут избирать мэров Львова, Черкасс, Днепра и еще восьми городов - ЦИК

19 ноября 2020, 16:24 7
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Во многих городах уже состоялись дебаты между кандидатами
Во многих городах уже состоялись дебаты между кандидатами
Фото: flickr
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В воскресенье, 22 ноября, состоится второй тур выборов городского головы в 11 городах.

Об этом в Facebook сообщает Центральная избирательная комиссия, передает RegioNews.

В это воскресенье 11 украинских городов снова будут выбирать мэров", - говорится в сообщении.

Повторно будут голосовать в городах Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород и Черкассы.

Во многих городах уже состоялись дебаты. Надеемся, это помогает определиться с кандидатом и в воскресенье таки прийти еще раз на участок", - рассказали в ЦИК.

В Центризбиркоме также напомнили, что правила безопасности на избирательных участках остаются неизменными: маска и личная ручка, соблюдение дистанции, а также отдельная кабинка для голосования для избирателей с признаками заболевания.

Напомним, ЦИК обязал местную ТИК в Одесской области назначить повторные выборы.

ЦИК Местные выборы голосование регионы Львов
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