ОАСК повернув позов українцю, який вимагав скасувати результати "опитування Зеленського"

Позов до Зеленського і партії "Слуга народу" про визнання протиправним та скасування результатів проведеного опитування надійшов до суду наприкінці минулого тижня

Позов до Зеленського і партії "Слуга народу" про визнання протиправним та скасування результатів проведеного опитування надійшов до суду наприкінці минулого тижня

Фото з відкритих джерел

Окружний адміністративний суд міста Києва повернув позивачу заяву щодо визнання протиправним та скасування результатів опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, яке відбулось 25 жовтня під час місцевих виборів.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ОАСК.

Суд каже, що позивач порушив правила об'єднання позовних вимог. Зокрема, позовні вимоги пред'явлені позивачем до президента України, підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, тоді як позовні вимоги до політичної партії повинні розглядатися в іншому суді, а отже позивачем об'єднано у позовній заяві вимоги, які підсудні різним судам.

З огляду на зазначене, суд дійшов висновку про повернення позовної заяви на підставі п. 6 ч. 4 ст. 169 Кодексу адміністративного судочинства України.

Позов до Зеленського і партії "Слуга народу" про визнання протиправним та скасування результатів проведеного опитування надійшов до суду наприкінці минулого тижня.

На думку позивача, результати опитування можуть викривити думку українців щодо важливих питань, серед яких і національна безпека України.

Нагадаємо, раніше суд відмовив у позові прикарпатця щодо незаконності опитування Зеленського на виборах.