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19 листопада 2020, 14:59 7

У ТКГ стартувало засідання підгрупи: обговорюють обмін полоненими

19 листопада 2020, 14:59 7
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Також головною темою є розблокування роботи КПВВ
Також головною темою є розблокування роботи КПВВ
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Сьогодні розпочалось позачергове засідання гуманітарної підгрупи ТКГ. Сторони розмовляють по відеозв'язку.

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі української делегації в ТКГ.

Основним питанням для обговорення є розблокування роботи КПВВ.

"О 14:00 у режимі відеоконференції розпочалось позачергове засідання гуманітарної підгрупи ТКГ", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні вранці українська сторона запропонувала російській провести позачергове засідання ТКГ. Головними темами запропонували обмін полоненими і розблокування роботи КПВВ.

Нагадаємо, сьогодні українська делегація у Тристоронній контактній групі звернулася до російської сторони з пропозицією скликати позачергове засідання ТКГ.

Донбас Україна війна перемовини ТКГ
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