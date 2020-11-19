У ТКГ стартувало засідання підгрупи: обговорюють обмін полоненими

Також головною темою є розблокування роботи КПВВ

Також головною темою є розблокування роботи КПВВ

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Сьогодні розпочалось позачергове засідання гуманітарної підгрупи ТКГ. Сторони розмовляють по відеозв'язку.

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі української делегації в ТКГ.

Основним питанням для обговорення є розблокування роботи КПВВ.

"О 14:00 у режимі відеоконференції розпочалось позачергове засідання гуманітарної підгрупи ТКГ", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні вранці українська сторона запропонувала російській провести позачергове засідання ТКГ. Головними темами запропонували обмін полоненими і розблокування роботи КПВВ.

Нагадаємо, сьогодні українська делегація у Тристоронній контактній групі звернулася до російської сторони з пропозицією скликати позачергове засідання ТКГ.