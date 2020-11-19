В ТКГ стартовало заседание подгруппы: обсуждают обмен пленными

Также главной темой является разблокирование работы КПВВ

Также главной темой является разблокирование работы КПВВ

Facebook

Сегодня началось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ. Стороны разговаривают по видеосвязи.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе украинской делегации в ТКГ.

Основным вопросом для обсуждения является разблокирование работы КПВВ.

"В 14:00 в режиме видеоконференции началось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ", - говорится в сообщении.

Сегодня утром украинская сторона предложила российской провести внеочередное заседание ТКГ. Главными темами предложили обмен пленными и разблокирования работы КПВВ.

Напомним, сегодня украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к российской стороне с предложением созвать внеочередное заседание ТКГ.