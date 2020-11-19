11:13  19 ноября
Мэр Ивано-Франковска заявил, что в городе таки введут карантин выходного дня
12:56  19 ноября
В ГБР сообщили новые возможные причины масштабного пожара на Луганщине
12:22  19 ноября
Половина украинцев выступает против карантина выходного дня, - социологи
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2020, 14:59 5

В ТКГ стартовало заседание подгруппы: обсуждают обмен пленными

19 ноября 2020, 14:59 5
Читайте також українською мовою
Также главной темой является разблокирование работы КПВВ
Также главной темой является разблокирование работы КПВВ
Facebook
Читайте також
українською мовою

Сегодня началось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ. Стороны разговаривают по видеосвязи.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе украинской делегации в ТКГ.

Основным вопросом для обсуждения является разблокирование работы КПВВ.

"В 14:00 в режиме видеоконференции началось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ", - говорится в сообщении.

Сегодня утром украинская сторона предложила российской провести внеочередное заседание ТКГ. Главными темами предложили обмен пленными и разблокирования работы КПВВ.

Напомним, сегодня украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к российской стороне с предложением созвать внеочередное заседание ТКГ.

Донбасс Украина война переговоры ТКГ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Причудливые альянсы Славянска: Лях, Придворов и фактор Штепы
Вилкул снялся: как на "малой родине" Зеленского подфартило ахметовскому "слуге"
Все публикации »
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Виктор Балога
Все блоги »