Лише чверть українців підтримує народну розправу над політиками

У квітні так вважали 22,5% опитаних

У квітні так вважали 22,5% опитаних

Рixabay

У середині жовтня дві третини українців (66,8%) вважали, що певних політиків потрібно довго і ретельно судити згідно із законами, навіть якщо це займе багато часу. У квітні цю думку підтримували 61,9% респондентів.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, 25% респондентів вважають, що більшість політиків заслужили на народну розправу, навіть якщо це незаконно. У квітні так вважали 22,5% опитаних.

Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології протягом жовтня-листопада 2020 року. Всього було опитано 1502 респондентів по всій Україні, за виключенням окупованих Росією територій.

Нагадаємо, раніше було опубліковано новий рейтинг партій: "Слуги народу" значно просіли.