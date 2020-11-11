Лише чверть українців підтримує народну розправу над політиками
У квітні так вважали 22,5% опитаних
У квітні так вважали 22,5% опитаних
У середині жовтня дві третини українців (66,8%) вважали, що певних політиків потрібно довго і ретельно судити згідно із законами, навіть якщо це займе багато часу. У квітні цю думку підтримували 61,9% респондентів.
Як передає RegioNews, про це свідчать дані опитування КМІС.
За даними опитування, 25% респондентів вважають, що більшість політиків заслужили на народну розправу, навіть якщо це незаконно. У квітні так вважали 22,5% опитаних.
Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології протягом жовтня-листопада 2020 року. Всього було опитано 1502 респондентів по всій Україні, за виключенням окупованих Росією територій.
Нагадаємо, раніше було опубліковано новий рейтинг партій: "Слуги народу" значно просіли.
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