Большинство украинцев не доверяют политикам: данные опроса

О некоторых должностных лицах граждане даже не слышали

О некоторых должностных лицах граждане даже не слышали

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В середине ноября 2020 года большинство украинцев выражают недоверие ко всем политикам.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг, пишет RegioNews.

Чаще всего доверие выражается президенту Владимиру Зеленскому (ему доверяют 46%, однако не доверяют - 51%).

Спикеру парламента Дмитрию Разумкова доверяют 32% и 36% - не доверяют, еще 26% не знают его.

Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 25%, 72% - не доверяют.

Лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24%, 52% - не доверяют.

Лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 23%, 74% - не доверяют.

Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 22%, 67% - не доверяют.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 18%, 54% - не доверяют, 23% не слышали о таком.

Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, 36% - не доверяют (41% не знают такого),

Руководителю Офиса президента Андрею Ермаку доверяют 12%, 43% - не доверяют (40% не знают такого),

Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой доверяют 9%, не доверяют - 38% (почти 50% не слышали о ней).

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 15-17 ноября 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%.

Напомним, что лишь четверть украинцев поддерживает народную расправу над политиками.