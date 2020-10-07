Особливий статус Донбасу можуть продовжити ближче до кінця року - Разумков

Термін дії поточного закону закінчується в грудні

Термін дії поточного закону закінчується в грудні

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Верховна Рада України може розглянути ближче до кінця року питання про продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Термін дії закону про "особливий статус" Донбасу закінчується в грудні.

Як передає RegioNews, про це заявив голова ВР Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".

Якщо не буде запропоновано інших законодавчих ініціатив від народних депутатів, від президента щодо врегулювання аспектів управління частиною Донецької та Луганської області, то скоріше за все, буде прийматися рішення щодо продовження дії цього закону", - заявив він.

Тим самим спікер зазначив, що альтернативних законопроєктів щодо питання Донбасу Рада не розглядала.

Нагадаємо, закон про особливий статус Донбасу прийняли в 2014 році, передбачалося, що закон буде діяти три роки. Потім його дію неодноразово подовжували.

Раніше повідомлялось, що ЦВК заговорила про можливість проведення виборів на Донбасі навесні 2021 року.