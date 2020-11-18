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18 ноября 2020, 12:42 180

В "Слуге народа" заявили, продолжат ли в Украине действие закона о статусе Донбасса

18 ноября 2020, 12:42 180
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Это зависит от переговорного процесса, от нормандского процесса
Это зависит от переговорного процесса, от нормандского процесса
Фото: Слуга народа / Facebook
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Верховная Рада может продлить действие закона о порядке местного самоуправления на части Донбасса, которая на сегодня оккупирована. Другие законодательные инициативы относительно Донбасса еще готовятся.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет RegioNews.

"Опция продлить действующий закон у нас всегда на столе, она никуда не делась. Относительно остального законодательства - его подготовка, написание и продвижение в Верховной Раде зависит от переговорного процесса, от нормандского процесса", - отметил он.

Корниенко добавил, что сейчас украинская сторона рассчитывает на встречу советников "нормандской четверки".

Напомним, ранее спикер ВР Дмитрий Разумков сообщил, что особый статус Донбасса могут продлить ближе к концу года.

Донбасс Украина война нардеп законопроект
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