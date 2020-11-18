В "Слуге народа" заявили, продолжат ли в Украине действие закона о статусе Донбасса
Верховная Рада может продлить действие закона о порядке местного самоуправления на части Донбасса, которая на сегодня оккупирована. Другие законодательные инициативы относительно Донбасса еще готовятся.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет RegioNews.
"Опция продлить действующий закон у нас всегда на столе, она никуда не делась. Относительно остального законодательства - его подготовка, написание и продвижение в Верховной Раде зависит от переговорного процесса, от нормандского процесса", - отметил он.
Корниенко добавил, что сейчас украинская сторона рассчитывает на встречу советников "нормандской четверки".
Напомним, ранее спикер ВР Дмитрий Разумков сообщил, что особый статус Донбасса могут продлить ближе к концу года.