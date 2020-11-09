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09 листопада 2020, 20:46 5

Олег Ляшко остаточно програв вибори, ЦВК оголосила результати

09 листопада 2020, 20:46 5
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ЦВК встановила результати проміжних виборів народного депутата України на 208 окрузі
ЦВК встановила результати проміжних виборів народного депутата України на 208 окрузі
Фото: із відкритих джерел
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Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 208 у Чернігівській області кандидата від “Слуги народу” Анатолія Гунька.

Про це повідомляє пресслужба Центрвиборчкому, передає RegioNews.

На підставі протоколу ОВК "Про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №208” з поміткою "уточнення” ЦВК встановила, що народним депутатом обрано Гунька Анатолія Григоровича 1976 р.н., освіта вища, директор ТОВ "Гільдія права”, проживає у місті Бровари, безпартійний, суб’єкт висування - політична партія "Слуга народу”, - сказав член комісії Павло Любченко.

Він додав, що 9 листопада Окружний адміністративний суд Києва відмовив кандидату в депутати Олегу Ляшку в оскарженні результатів виборів на окрузі №208.

І хоча залишається ще можливість апеляційного оскарження, закон зобов’язує нас оголосити результати виборів не пізніше, ніж на 15 день з дня голосування”, - повідомив Любченко.

Згідно із результатами голосування, за Гунька віддали голоси 34,1% виборців, це 21 245 голосів. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко отримав 31,78% голосів, за нього проголосували 19 799 осіб.

Нагадаємо, ЦВК прийняла протокол з мокрою печаткою з округу №208 щодо довиборів в Раду.

голосування Чернігівська область ЦВК Олег Ляшко результат
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