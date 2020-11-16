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16 листопада 2020, 09:24 3

Голосування під час другого туру виборів мерів пройшло без суттєвих порушень - Нацполіція

16 листопада 2020, 09:24 3
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За день голосування правоохоронці відкрили лише 7 кримінальних проваджень
За день голосування правоохоронці відкрили лише 7 кримінальних проваджень
Фото: Нацполіція
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У Національній поліції України повідомили про порушення, які зафіксували під час другого туру виборів мерів у декількох містах України. Найбільше порушень зафіксовано в Одеській області.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Так, всього поліцейські розпочали 7 кримінальних проваджень, склали 4 адмінпротоколи та зареєстрували 110 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу.

Найбільше порушень зареєстровано в Одеській області - 35, 27 - у Херсонській, 20 - у Київській, 9 - у Донецькій, 8 - у Сумській, 6 - у Волинській та 5 - у Хмельницькій областях”, - йдеться в повідомленні.

За словами заступника глави Національної поліції України Олександра Фацевича, загалом день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу.

Поліцейські оперативно відпрацьовували всі повідомлення і надавали їм правову оцінку. У результаті складено чотири адмінпротоколи та розпочато сім кримінальних проваджень. Усі дільниці зачинилися, розпочався процес підрахунку голосів. Поліцейські продовжують нести службу біля дільниць та супроводжуватимуть членів комісій та виборчу документацію до ТВК”, - сказав він.

Раніше повідомлялось, що Центральна виборча комісія озвучила підсумкову явку на виборах голів міст у другому турі голосування - вона склала 24%.

вибори поліція голосування ЦВК ТВК
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