Голосование во время второго тура выборов мэров прошло без существенных нарушений - Нацполиция

За день голосования правоохранители открыли 7 уголовных производств

За день голосования правоохранители открыли 7 уголовных производств

Фото: Нацполиция

В Национальной полиции Украины сообщили о нарушениях, которые зафиксировали во время второго тура выборов мэров в нескольких городах Украины. Больше всего нарушений зафиксировано в Одесской области.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Так, всего полицейские начали 7 уголовных производств, составили 4 админпротокола и зарегистрировали 110 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса.

Больше всего нарушений зарегистрировано в Одесской области - 35, 27 - в Херсонской, 20 - в Киевской, 9 - в Донецкой и 8 - в Сумской, 6 - в Волынской и 5 - в Хмельницкой областях”, - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича, в целом день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса.

Полицейские оперативно отрабатывали все сообщения и оказывали им правовую оценку. В результате составлено четыре админпротокола и начато семь уголовных производств. Все участки закрылись, начался процесс подсчета голосов. Полицейские продолжают нести службу возле избирательных участков и будут сопровождать членов комиссий и избирательную документацию в ТИК”, - сказал он.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия озвучила итоговую явку на выборах глав городов во втором туре голосования - она составила 24%.