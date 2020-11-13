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13 листопада 2020, 18:26 3

В РНБО заявили, коли Рада може ухвалити законопроєкт про тероборону

13 листопада 2020, 18:26 3
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Документ повинен відповідати стандартам НАТО
Документ повинен відповідати стандартам НАТО
Фото з відкритих джерел
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Система територіальної оборони України має бути ефективною та сучасною, а відповідний законопроєкт повинен відповідати стандартам НАТО.

На цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данілов під час наради з питання завершення опрацювання законопроєкту про територіальну оборону, повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Радбезу.

"Необхідно створити потужну систему територіальної оборони. Вона має бути державницькою, відповідати сучасному стану речей в Україні і світі та стандартам НАТО", - цитує Данілова пресслужба.

Секретар Ради наголосив, що законопроєкт, розроблений на виконання рішення РНБО України від 7 травня 2019 року "Про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави" та має бути ухвалений до кінця року.

Нагадаємо, раніше в РНБО заявили про загрозу національній безпеці України через "окремі рішення влади".

Україна РНБО РНБО законопроєкт оборона
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