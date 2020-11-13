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13 листопада 2020, 20:22 8

Карантин вихідного дня: петиція до Зеленського набрала більше 25 тисяч підписів

13 листопада 2020, 20:22 8
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Петиція з вимогою скасування карантину вихідного дня на сайті президента України набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Необхідну кількість підписів петиція отримала за 4 дні, передає RegioNews.

Відомо, що петиція з'явилася 10 листопада, її автори вважають, що запровадження локдауну на вихідних не вплине на динаміку поширення коронавірусу і буде мати катастрофічні наслідки для економіки.

Карантин вихідного дня спричинить повну втрату прибутків, призведе бізнес до нерентабельності і закриття. Крім того, він буде означати масове звільнення десятків тисяч працівників, у тому числі серед незахищених верств населення, жінок і молоді", - йдеться в тексті петиції.

Також автори просять скасувати "у Києві й інших містах, центрах України, заборону на здійснення підприємницької діяльності як у цілому, так і з обмеженнями часу”.

Петиція набрала більше 25 тисяч голосів, тепер її зобов'язаний розглянути президент Зеленський.

Нагадаємо, українці вимагають від президента скасувати карантин вихідного дня: з'явилася петиція.

петиції
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