Карантин вихідного дня: петиція до Зеленського набрала більше 25 тисяч підписів

Тепер глава держави має на неї відповісти і прийняти рішення щодо вимог громадян

Тепер глава держави має на неї відповісти і прийняти рішення щодо вимог громадян

Петиція з вимогою скасування карантину вихідного дня на сайті президента України набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Необхідну кількість підписів петиція отримала за 4 дні, передає RegioNews.

Відомо, що петиція з'явилася 10 листопада, її автори вважають, що запровадження локдауну на вихідних не вплине на динаміку поширення коронавірусу і буде мати катастрофічні наслідки для економіки.

Карантин вихідного дня спричинить повну втрату прибутків, призведе бізнес до нерентабельності і закриття. Крім того, він буде означати масове звільнення десятків тисяч працівників, у тому числі серед незахищених верств населення, жінок і молоді", - йдеться в тексті петиції.

Також автори просять скасувати "у Києві й інших містах, центрах України, заборону на здійснення підприємницької діяльності як у цілому, так і з обмеженнями часу”.

Петиція набрала більше 25 тисяч голосів, тепер її зобов'язаний розглянути президент Зеленський.

Нагадаємо, українці вимагають від президента скасувати карантин вихідного дня: з'явилася петиція.